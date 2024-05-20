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Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 20 мая 2024, 12:41
Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском
Фото: Getty Images

Польский президент Анджей Дуда отреагировал на гибель президента Ирана, который поддерживает Россию в войне против Украины, сравнением со смертью экс-президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе в РФ в 2010 году.

Источник: Дуда в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда"

Детали: Дуда заявил, что "глубоко потрясен известием о трагической гибели" президента Ирана Раиси вместе с правительственной делегацией в авиакатастрофе.

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"Немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории. Но нам, полякам, которых в 2010 году ужасно поразила катастрофа польского правительственного самолета в российском Смоленске, знакомо ощущение шока и пустоты, что остается в человеческих сердцах и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей", – написал польский президент.

"Поэтому с особым пониманием мы присоединяемся к близким погибших и иранского народа в молитве и скорби", – добавил Дуда.

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

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Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

А еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич был вынужден предоставить объяснение, что активация картографической службы ЕС быстрого реагирования по просьбе Ирана на фоне аварии вертолета с иранским президентом на борту была "проявлением человечности".

Темы: ИранПольшаДуда
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