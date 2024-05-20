МОУ: Вже 300 тисяч українців оновили дані через "Резерв+", застосунок працює за кордоном

Станом на 20 травня 300 тисяч військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+", застосунок вже доступний для українців за кордоном.

Джерело: речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону і в коментарі УП

Пряма мова: "Ми можемо говорити, що вже зараз 300 тисяч українців (військовозобов'язаних, призовників та резервістів) уточнили свої дані в застосунку "Резерв+" (він же електронний кабінет). Ще 620 тисяч маємо скачувань і чимало людей ще стоять в черзі, тому що систему в перший день було дещо перевантажено. Були певні технічні збої, наразі вони практично всі виправлені. За кордоном також уже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично в усіх країнах світу, де є військовозобов'язані українці".

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Деталі: Лазуткін наголосив, що застосунок "Резерв+", новий сервіс, який запустився 18 травня, користується великим попитом. Набагато більшим, ніж оновлення даних через ТЦК та ЦНАПи, в яких також можна оновити дані.

Речник підтвердив, що, звісно, трапляються помилки (деякі військовозобов'язані побачили на свої екранах статус "Уточнюється" або "В розшуку").

За словами речника, людський фактор, звісно, присутній, адже дані в реєстр "Оберіг" вносилися з паперових документів. Водночас Лазуткін стверджує, що в масштабах всього проєкту це – поодинокі випадки.

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Він наголосив, що сервісний центр проєкту працює 24 години на добу і закликав звертатись туди.

Проблеми з незручностями і неточностями вирішуються, запевнив речник Міноборони.

Крім того, за словами Лазуткіна, впродовж місяця у мобільному застосунку "Резерв+" з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкодонслужби, що дозводить чоловікам не носити з собою скрізь паперові документи.

Пряма мова: "Військово-облікові документи, які були видані громадянам до 18 травня 2024 року, залишаються дійсними.

"Штрихкод" у військово-обліковому документі – це номер громадянина в реєстрі "Оберіг", за яким можна перевірити інформацію, коли особа оновила свої персональні дані через ТЦК СП.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

А з 18 червня у додатку "Резерв+" також заявиться функція формування QR-коду, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш військовий статус як військовозобовʼязаного".