МОУ: Уже 300 тысяч украинцев обновили данные через "Резерв+", приложение работает за рубежом

По состоянию на 20 мая 300 тысяч военнообязанных обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+", приложение уже доступно для украинцев за рубежом.

Источник: спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Мы можем говорить, что уже сейчас 300 тысяч украинцев (военнообязанных, призывников и резервистов) уточнили свои данные в приложении „Резерв+" (он же электронный кабинет). Еще 620 тысяч имеем скачиваний и многие еще стоят в очереди, потому что система в первый день была несколько перегружена. Были определенные технические сбои, сейчас они практически все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира, где есть военнообязанные украинцы".

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Детали: Лазуткин отметил, что приложение "Резерв+", новый сервис, который запустился 18 мая, пользуется большим спросом. Гораздо большим, чем обновление данных через ТЦК и ЦПАУ, в которых также можно обновить свои данные.

Спикер подтвердил, что, конечно, случаются ошибки (некоторые военнообязанные увидели на своих экранах статус "Уточняется" или "В розыске").

По словам спикера, человеческий фактор, конечно, присутствует, ведь данные в реестр "Оберіг" вносились из бумажных документов. В то же время Лазуткин утверждает, что в масштабах всего проекта это - единичные случаи.

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Он отметил, что сервисный центр проекта работает 24 часа в сутки и призвал обращаться туда.

Проблемы с неудобствами и неточностями решаются, заверил спикер Минобороны.

Кроме того, по словам Лазуткина, в течение месяца в мобильном приложении "Резерв+" появится обновление и будет отображаться также специальный код, аналогичный тому, который должен содержаться на военно-учетном документе. Такой код будет действительным для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госприкодонслужбы, что позволит мужчинам не носить с собой везде бумажные документы.

Прямая речь: "Военно-учетные документы, которые были выданы гражданам до 18 мая 2024 года, остаются действительными.

"Штрихкод" в военно-учетном документе - это номер гражданина в реестре "Оберіг", по которому можно проверить информацию, когда лицо обновило свои персональные данные через ТЦК СП.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет.

А с 18 июня в приложении "Резерв+" также заявится функция формирования QR-кода, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем военном статусе как военнообязанного".