Боррель: ЄС співчуває через загибель президента Ірану Раїсі

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив з офіційною заявою, у якій висловлюється співчуття у зв’язку із загибеллю президента Ірану в авіакатастрофі минулими вихідними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС

Деталі: Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю".

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ЄС, додав Боррель, висловлює співчуття сім'ям загиблих і громадянам Ірану, яких торкнулась аварія.

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