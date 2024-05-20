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Боррель: ЄС співчуває через загибель президента Ірану Раїсі

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 травня 2024, 13:31
Боррель: ЄС співчуває через загибель президента Ірану Раїсі
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив з офіційною заявою, у якій висловлюється співчуття у зв’язку із загибеллю президента Ірану в авіакатастрофі минулими вихідними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС

Деталі: Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю".

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ЄС, додав Боррель, висловлює співчуття сім'ям загиблих і громадянам Ірану, яких торкнулась аварія.

Передісторія:

  • Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, порівнянням зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в РФ у 2010 році.
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.
  • А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранськими посадовцями на борту була "проявом людяності".
  • Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.
  • Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Теми: ІранЄСавіакатастрофи
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