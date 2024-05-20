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Боррель: ЕС соболезнует из-за гибели президента Ирана Раиси

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 20 мая 2024, 13:31
Боррель: ЕС соболезнует из-за гибели президента Ирана Раиси
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с официальным заявлением, в котором выражается соболезнование в связи с гибелью президента Ирана в авиакатастрофе в минувшие выходные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС

Детали: Боррель заявил, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

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ЕС, добавил Боррель, выражает соболезнования семьям погибших и гражданам Ирана, которых коснулась авария.

Предистория:

  • Польский президент Анджей Дуда отреагировал на гибель президента Ирана, который поддерживает Россию в войне против Украины, сравнением со смертью экс-президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе в РФ в 2010 году.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.
  • А еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич был вынужден дать объяснение, что активация картографической службы ЕС быстрого реагирования по просьбе Ирана на фоне аварии вертолета с иранским президентом на борту была "проявлением человечности".
  • Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.
  • Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Темы: ИранЕСавиакатастрофы
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