Боррель: ЕС соболезнует из-за гибели президента Ирана Раиси

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с официальным заявлением, в котором выражается соболезнование в связи с гибелью президента Ирана в авиакатастрофе в минувшие выходные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС

Детали: Боррель заявил, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

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ЕС, добавил Боррель, выражает соболезнования семьям погибших и гражданам Ирана, которых коснулась авария.

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