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В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за позиціями ППО біля Чорного моря

Альона Мазуренко Понеділок, 20 травня 2024, 14:01
В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за позиціями ППО біля Чорного моря

Служба безпеки затримала в Одесі агента російської ФСБ, який збирав інформацію про підрозділи зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій біля Чорного моря.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.

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У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.

Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру.

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна".

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Деталі: За вказівками окупантів ворожий агент об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації сил оборони.

 

Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу "звітував" до ФСБ.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ, окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Співробітники СБУ викрили російського агента і задокументували кожен крок його розвідувальної активності.

Фігуранта вдалося затримати "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у нього виявили фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого "водоканалу". Також встановлено, що для конспірації він регулярно міняв гаджети та сім-карти.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: ППООдеська область
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