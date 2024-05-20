В Одессе задержали агента ФСБ, который шпионил за позициями ПВО у Черного моря
Служба безопасности задержала в Одессе агента российской ФСБ, который собирал информацию о подразделениях зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций у Черного моря.
Источник: СБУ
Дословно: "Больше всего врага интересовали геолокации зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, которые обороняют морскую акваторию и побережье южного региона.
В зоне особого внимания также были объекты телекоммуникации Одесской области.
Чтобы выявить координаты боевых позиций Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры, российская спецслужба задействовала своего агента из областного центра.
Злоумышленник действовал под прикрытием руководителя местной компании, которая трудоустраивает моряков на рыболовецкие и торговые суда".
Детали: По указаниям оккупантов вражеский агент объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места возможной дислокации сил обороны.
О полученных сведениях он в виде текстовых сообщений и отметок на картах Google сразу "отчитывался" в ФСБ.
В случае получения подтвержденных координат подразделений ВСУ, оккупанты планировали осуществить по ним прицельные ракетно-пушечные удары.
Сотрудники СБУ разоблачили российского агента и задокументировали каждый шаг его разведывательной активности.
Фигуранта удалось задержать "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.
Во время обысков у него обнаружили фейковые удостоверения представителя "редакции газеты" и местного "водоканала". Также установлено, что для конспирации он регулярно менял гаджеты и сим-карты.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стоит. Ему грозит пожизненное заключение.