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Тиждень в Україні буде теплим і прийде перша спека – синоптик

Альона Мазуренко Понеділок, 20 травня 2024, 15:20

У вівторок 21 травня в Україні прогнозують +20+27 градусів, місцями у західних, північно-східних областях невеликі дощі і грози.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "Тиждень в Україні буде теплим і навіть прийде вже перша спека...

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Ночі ще достатньо свіжі. Очікується в Україні +10+14 градусів, на узбережжях морів +8+11 градусів.

Вдень 21-го травня передбачається +20+27 градусів, де сильніше підтисне сонце, можливо й вище".

Деталі: Дощі, подекуди з грозами, пройдуть 21 травня місцями в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині.

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В інших областях - без опадів.

У Києві 21-го травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24+26 градусів. Дощ малоймовірний.

Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки.

Крім того, 21-23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської, 22 травня і Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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