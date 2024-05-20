Во вторник 21 мая в Украине прогнозируют +20+27 градусов, местами в западных, северо-восточных областях небольшие дожди и грозы.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "Неделя в Украине будет теплой и даже придет уже первая жара...

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Ночи еще достаточно свежие. Ожидается в Украине +10 +14 градусов, на побережьях морей +8 +11 градусов.

Днем 21-го мая предполагается +20 +27 градусов, где сильнее прижмет солнце, возможно и выше".

Детали: Дожди, местами с грозами, пройдут 21 мая местами в прикарпатских областях, на Волыни, в Ровенской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Харьковской областях.

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В других областях - без осадков.

В Киеве 21-го мая ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24+26 градусов. Дождь маловероятен.

В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары.

Кроме того, 21-23 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, 22 мая и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.