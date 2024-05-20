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Остін на "Рамштайні": Союзники пообіцяли Україні зброї на $95 млрд з початку війни

Олег ПавлюкПонеділок, 20 травня 2024, 16:49
Остін на Рамштайні: Союзники пообіцяли Україні зброї на $95 млрд з початку війни
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 травня відкрив 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), наголосивши на необхідності сталого забезпечення Києва зброєю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Остіна на відкритті "Рамштайну"

Деталі: Шеф Пентагону наголосив, що зустріч союзників України відбувається "в момент виклику", коли російські сили розпочали черговий наступ, намагаючись досягти просувань "і спробувати створити буферну зону вздовж українського кордону".

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"Але захисники України демонструють надзвичайну мужність і майстерність. І вони ефективно використовують засоби, надані Контактною групою", – додав він.

За словами Остіна, США продовжують постачання Збройним силам України всієї необхідної допомоги і "вже задовольнили багато першочергових потреб" Києва – зокрема боєприпаси для систем ППО NASAMS і Patriot, систем HIMARS, зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4.

"Разом ми вже пообіцяли понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", – оголосив він.

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Голова Пентагону сказав, що пріоритетом під час засідання "Рамштайну" стане протиповітряна оборона, а також обговорення робити восьми коаліцій сил і засобів, створених у межах Контактної групи, аби "розбудовувати довгострокову безпеку України".

"З нетерпінням чекаю сьогодні на новини від морської коаліції і об'єднаної коаліції з протиповітряної і протиракетної оборони", – анонсував Остін.

Нагадаємо, засідання об’єднає міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн з усього світу, щоб продовження тісну координацію для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.

Нагадаємо, після 21-го засідання у форматі "Рамштайн", що відбулось 26 квітня, очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

На цьому засіданні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".

Теми: грошіРамштайн
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