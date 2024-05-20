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Остин на "Рамштайн": Союзники пообещали Украине оружия на $95 млрд с начала войны

Олег ПавлюкПонедельник, 20 мая 2024, 16:49
Остин на Рамштайн: Союзники пообещали Украине оружия на $95 млрд с начала войны
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин 20 мая открыл 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), отметив необходимость устойчивого обеспечения Киева оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Остина на открытии "Рамштайна"

Детали: Шеф Пентагона отметил, что встреча союзников Украины происходит "в момент вызова", когда российские силы начали очередное наступление, пытаясь достичь продвижений "и попытаться создать буферную зону вдоль украинской границы".

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"Но защитники Украины демонстрируют чрезвычайное мужество и мастерство. И они эффективно используют средства, предоставленные Контактной группой", – добавил он.

По словам Остина, США продолжают поставки Вооруженным силам Украины всей необходимой помощи и "уже удовлетворили многие первоочередные потребности" Киева – в частности боеприпасы для систем ПВО NASAMS и Patriot, систем HIMARS, зенитных ракет Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4.

"Вместе мы уже пообещали более 95 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", – объявил он.

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Глава Пентагона сказал, что приоритетом во время заседания "Рамштайн" станет противовоздушная оборона, а также обсуждение работы восьми коалиций сил и средств, созданных в рамках Контактной группы, чтобы "развивать долгосрочную безопасность Украины".

"С нетерпением жду сегодня новостей от морской коалиции и объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне", – анонсировал Остин.

Напомним, заседание объединит министров обороны и начальников оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы продолжить тесную координацию для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

Напомним, после 21-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

На этом заседании главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал о ситуации на фронте, которая "имеет тенденцию к обострению".

Темы: деньгиРамштайн
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