Генштаб: росіяни атакують на восьми напрямках, найгарячіше – на Покровському

Станом на 13.30 російські війська найактивніше діють на Покровському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки, 12 з них тривають.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч.

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На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито.

На Лиманському напрямку окупанти завдали два авіаудари - ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована. Спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі.

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На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити українських захисників з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

Знову гаряче на Покровському напрямку – тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати оборону в районі Старомайорського. ЗСУ успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок. Втрат українських позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація на цей час без особливих змін.