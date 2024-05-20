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Генштаб: россияне атакуют на восьми направлениях, горячее всего - на Покровском

Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 16:58
Генштаб: россияне атакуют на восьми направлениях, горячее всего - на Покровском
фото: Генштаб

По состоянию на 13.30 российские войска активно действуют на Покровском направлении. Там зафиксировано 22 атаки, 12 из них продолжаются.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор.

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На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли два авиаудара - враг бил из вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемые авиабомбы в район Тернов. Боестолкновений не было.

На Северском направлении украинские воины отражают атаку неподалеку Белогоровки. Ситуация контролируемая. Попытка врага, при поддержке авиации, продвинуться вперед в направлении Роздоловки потерпела неудачу.

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На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить украинских защитников с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клещеевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещеевки. Ситуация контролируемая.

Опять горячо на Покровском направлении - здесь уже в настоящее время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлово.

На Времовском направлении противник и в дальнейшем осуществляет попытки прорвать оборону в районе Старомайорского. ВСУ успешно отбили три атаки.

На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потерь украинских позиций не допущено.

На других направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.

Темы: Генштаб
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