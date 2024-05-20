Генштаб: россияне атакуют на восьми направлениях, горячее всего - на Покровском
По состоянию на 13.30 российские войска активно действуют на Покровском направлении. Там зафиксировано 22 атаки, 12 из них продолжаются.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор.
На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита.
На Лиманском направлении оккупанты нанесли два авиаудара - враг бил из вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемые авиабомбы в район Тернов. Боестолкновений не было.
На Северском направлении украинские воины отражают атаку неподалеку Белогоровки. Ситуация контролируемая. Попытка врага, при поддержке авиации, продвинуться вперед в направлении Роздоловки потерпела неудачу.
На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить украинских защитников с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клещеевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещеевки. Ситуация контролируемая.
Опять горячо на Покровском направлении - здесь уже в настоящее время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлово.
На Времовском направлении противник и в дальнейшем осуществляет попытки прорвать оборону в районе Старомайорского. ВСУ успешно отбили три атаки.
На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потерь украинских позиций не допущено.
На других направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.