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Моді підтвердив, що Індія буде на саміті миру у Швейцарії

Олександр ШумілінПонеділок, 20 травня 2024, 18:17
Моді підтвердив, що Індія буде на саміті миру у Швейцарії
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна братиме участь у саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Джерело: Моді в інтерв’ю PTI

Деталі: Моді, коментуючи запрошення взяти участь у зустрічі G-7 та мирному саміті в Україні, розповів, що Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку.

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За його словами, Індія "донесе голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб сформувати глобальний дискурс і просунути бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.

Водночас Моді не уточнив, чи він сам буде на саміті. "Рівень участі буде залежати від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав він.

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Теми: ШвейцаріяІндія
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