Моді підтвердив, що Індія буде на саміті миру у Швейцарії
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна братиме участь у саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Джерело: Моді в інтерв’ю PTI
Деталі: Моді, коментуючи запрошення взяти участь у зустрічі G-7 та мирному саміті в Україні, розповів, що Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку.
За його словами, Індія "донесе голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб сформувати глобальний дискурс і просунути бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.
Водночас Моді не уточнив, чи він сам буде на саміті. "Рівень участі буде залежати від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав він.
Передісторія:
- Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.