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Моди подтвердил, что Индия будет на саммите мира в Швейцарии

Александр ШумилинПонедельник, 20 мая 2024, 18:17
Моди подтвердил, что Индия будет на саммите мира в Швейцарии
Фото: Getty Images

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна будет участвовать в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Источник: Моди в интервью PTI

Детали: Моди, комментируя приглашение принять участие во встрече G-7 и мирном саммите в Украине, рассказал, что Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития.

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По его словам, Индия "донесет голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвинуть видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.

В то же время Моди не уточнил, будет ли он сам на саммите. "Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", - сказал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Темы: ШвейцарияИндия
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