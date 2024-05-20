В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу: росіяни підіймали в небо 6 МіГ-31К
Понеділок, 20 травня 2024, 18:21
Увечері 20 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт шістьох літаків МіГ-31К в Росії.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
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Деталі: Пізніше військові попередили, про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Оновлено: Повітряники уточнили, що всього зафіксовано зліт шести МіГ-31К: із "Саваслейки" 4, із Астрахані - ще 2. Також попереджають, що можливі пуски "Кинджалів".
О 18:33 повідомили, що зафіксована ціль через Сумщину на південь, курсом на Полтавщину.
ВІДЕО ДНЯ
О 18:49 повідомили про відбій тривоги.