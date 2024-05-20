В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу: россияне поднимали в небо 6 МиГ-31К

Вечером 20 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета шести самолетов МиГ-31К в России.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

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Детали: Позже военные предупредили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Обновлено: Воздушники уточнили, что всего зафиксирован взлет шести МиГ-31К: из "Саваслейки" 4, из Астрахани - еще 2. Также предупреждают, что возможны пуски "Кинжалов".

В 18.33 сообщили, что зафиксирована цель через Сумщину на юг, курсом на Полтавщину.

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В 18:49 сообщили об отбое тревоги.