Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу: россияне поднимали в небо 6 МиГ-31К

Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 18:21
В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу: россияне поднимали в небо 6 МиГ-31К
Карта воздушных тревог – alerts.in.ua

Вечером 20 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета шести самолетов МиГ-31К в России.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

Реклама:

Детали: Позже военные предупредили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Обновлено: Воздушники уточнили, что всего зафиксирован взлет шести МиГ-31К: из "Саваслейки" 4, из Астрахани - еще 2. Также предупреждают, что возможны пуски "Кинжалов".

В 18.33 сообщили, что зафиксирована цель через Сумщину на юг, курсом на Полтавщину.

ВИДЕО ДНЯ

В 18:49 сообщили об отбое тревоги.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
воздушная тревога
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявили третью за день воздушную тревогу
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Воздушные силы сообщили о запуске российских ракет по Украине
Последние новости
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
13:39
В Ровенской области обесточивали потребителей из-за атаки БПЛА
13:32
БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика
13:27
Утечка данных Google показывает, что поисковик имеет "белый" список сайтов
13:15
После скандального увольнения Фарион восстановили в должности профессора "Львовской политехники"
13:05
Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: