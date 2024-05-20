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Росіяни цілий день атакували Нікопольщину: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 18:52
Росіяни цілий день атакували Нікопольщину: постраждав чоловік
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російська армія 20 травня 23 рази атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині дронами, також здійснила 4 артилерійських обстріли. Внаслідок цього постраждав 42-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

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Постраждав 42-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж. Побиті десяток авто, серед них – і службовий транспорт газовиків".

 
фото з телеграм-каналу сергія лисака
 
фото з телеграм-каналу сергія лисака

Деталі: Крім того, потрощені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин. Була пожежа в будівлі, що не експлуатується.

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Також обстрілами зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей.  

У Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети виникла пожежа сухої трави. Її приборкали.

Теми: Нікопольобстрілвійна
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