Россияне целый день атаковали Никопольщину: пострадал мужчина
Российская армия 20 мая 23 раза атаковала Никопольский район на Днепропетровщине дронами, также совершила 4 артиллерийских обстрела. В результате пострадал 42-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Стрели Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.
Пострадал 42-летний мужчина. Он получил осколочное ранение. Госпитален в состоянии средней тяжести.
Повреждены многоквартирный и 18 частных домов. 5 хозяйственных построек, гараж. Избиты десяток авто, среди них – и служебный транспорт газовщиков".
Детали: Кроме того разбиты медучреждение, инфраструктурный объект, продуктовый магазин. Был пожар в не эксплуатируемом здании.
Также обстрелами задело газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.
В Криворожском районе из-за падения обломков сбитой ракеты возник пожар сухой травы. Ее укротили.