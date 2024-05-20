Россияне целый день атаковали Никопольщину: пострадал мужчина

Российская армия 20 мая 23 раза атаковала Никопольский район на Днепропетровщине дронами, также совершила 4 артиллерийских обстрела. В результате пострадал 42-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Стрели Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

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Пострадал 42-летний мужчина. Он получил осколочное ранение. Госпитален в состоянии средней тяжести.

Повреждены многоквартирный и 18 частных домов. 5 хозяйственных построек, гараж. Избиты десяток авто, среди них – и служебный транспорт газовщиков".

ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СЕРГеЯ ЛИСАКА

ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СЕРГеЯ ЛыСАКА

Детали: Кроме того разбиты медучреждение, инфраструктурный объект, продуктовый магазин. Был пожар в не эксплуатируемом здании.

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Также обстрелами задело газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.

В Криворожском районе из-за падения обломков сбитой ракеты возник пожар сухой травы. Ее укротили.