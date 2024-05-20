В Міноборони пояснили, чому застосунок "Резерв+" досі недоступний у деяких країнах

Мобільний застосунок "Резерв+" може бути не доступним у деяких країнах, бо маркетам потрібно кілька днів на обробку змін, команда Міноборони працює над вирішенням цього питання.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook

Пряма мова: "У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня".

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Що передувало: 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного – застосунок "Резерв+". Для авторизації в застосунку потрібно скористатись системою Bank ID.

За даними Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+".