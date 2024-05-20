Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Минобороны объяснили, почему "Резерв+" до сих пор недоступен в некоторых странах

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 19:03
В Минобороны объяснили, почему Резерв+ до сих пор недоступен в некоторых странах
иллюстрация МОУ

Мобильное приложение "Резерв+" может быть не доступно в некоторых странах, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку изменений, команда Минобороны работает над решением этого вопроса.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Прямая речь: "В некоторых странах приложение еще может быть недоступным, потому что маркетам надо несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступно, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля".

Реклама:

Что предшествовало: 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв+". Для авторизации в приложении нужно воспользоваться системой Bank ID. 

По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Темы: мобилизацияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
мобилизация
МОУ: Военным не нужно обновлять свои данные – что делать, если Резерв+ показал "в розыске"
"Резерв+": в Минобороны объяснили, что делать тем, кто ошибочно оказался в розыске ТЦК
Постановление Кабмина: с 18 июля повестки в Украине начнут рассылать по почте
Последние новости
15:56
Венгрия блокирует решение для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС – СМИ
15:23
Эпидемия близорукости: какие методы предлагают ученые для профилактики заболевания у детей
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:21
Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
Все новости...
Реклама:
Реклама: