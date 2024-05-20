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Польські військові допоможуть ліквідували наслідки руйнівного граду

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 19:25

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польські військові допоможуть постраждалим від грози з градом та візьмуть участь в ліквідації наслідків стихії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністр оборони Польщі у X (Twitter)

Деталі: Як оголосив Косіняк-Камиш, після буревію в місті Гнєзно, що у Великопольському воєводстві, та околицях "солдати мобілізують сили для надання допомоги постраждалим і усунення наслідків стихії".

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"Незабаром відбудеться кризовий штаб. Будуть ухвалені рішення і віддані вказівки відповідним підрозділам підтримки", – додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Польський Інститут метеорології та водного господарства вдень у понеділок оприлюднив попередження про грозу з градом для кількох воєводств у центрі та на півночі країни.

У Гнезно та околицях рятувальники отримали близько 200 викликів у зв'язку зі стихією. Переважна більшість стосуються відкачування води із затоплених підвалів, квартир і комерційних приміщень.

Град напередодні випав у Люблінському воєводстві. Місцеві фермери вже заявили про значні збитки – багато фруктових садів були сильно пошкоджені.

Теми: Польща
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