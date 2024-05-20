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Польские военные помогут ликвидировали последствия разрушительного града

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 19:25

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные помогут пострадавшим от грозы с градом и примут участие в ликвидации последствий стихии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра обороны Польши в X (Twitter)

Детали: Как объявил Косиняк-Камыш, после урагана в городе Гнезно, что в Великопольском воеводстве, и окрестностях "солдаты мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии".

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"Вскоре состоится кризисный штаб. Будут приняты решения и отданы указания соответствующим подразделениям поддержки", – добавил министр.

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Польский Институт метеорологии и водного хозяйства днем в понедельник обнародовал предупреждение о грозе с градом для нескольких воеводств в центре и на севере страны.

В Гнезно и окрестностях спасатели получили около 200 вызовов в связи со стихией. Подавляющее большинство касаются откачки воды из затопленных подвалов, квартир и коммерческих помещений.

Град накануне выпал в Люблинском воеводстве. Местные фермеры уже заявили о значительных убытках - многие фруктовые сады были сильно повреждены.

Темы: Польша
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