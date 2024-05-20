Після замаху на Фіцо Словаччина посилила охорону громадських місць 

Словацька поліція посилила патрулювання громадських місць після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відбувся 15 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням допис поліції Словаччини

Деталі: За словами відомства, правоохоронці посилили патрулювання навколо шкіл та інших "обраних" об'єктів, таких як торгові центри, місця з підвищеним рухом людей, а також лікарень, офісів, редакцій ЗМІ та телевізійних станцій.

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Крім того, зазначила поліція, посилюють охорону політичних діячів та "інших осіб" на основі аналізу інформації, наявної в розпорядженні правоохоронців, яку вони "постійно отримують у співпраці з іншими департаментами поліції та партнерськими службами, як вітчизняними, так і іноземними".

"Ми систематично розробляємо та впроваджуємо заходи на основі аналізу ризиків для безпеки, які ми постійно переглядаємо в оперативному режимі", – йдеться в пресрелізі.

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Відомство зауважило, що до заходів залучаються як поліціянти у формі, так і без неї.

Раніше повідомляли, що зустріч президентки Словаччини Зузани Чапутової та її наступника Петера Пеллегріні з лідерами парламентських політичних партій, яку планували на вівторок, перенесли на невизначений час.

Нагадаємо: Чапутова і Пеллегріні повідомили про наміри запросити політиків на обговорення у своєму спільному зверненні до громадян наступного дня після замаху на Фіцо. Тоді ж вони закликали усіх пом’якшити риторику, щоб заспокоїти ситуацію у суспільстві.

Кілька політичних партій у Словаччині погодилися підтримати заклик обраного президента призупинити кампанію перед європейськими виборами задля зниження поляризації у суспільстві.

Вдень 20 травня медики заявили про покращення стану пораненого прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.