После покушения на Фицо Словакия усилила охрану общественных мест 

Словацкая полиция усилила патрулирование общественных мест после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Словакии

Детали: По словам ведомства, правоохранители усилили патрулирование вокруг школ и других "избранных" объектов, таких как торговые центры, места с повышенным движением людей, а также больниц, офисов, редакций СМИ и телевизионных станций.

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Кроме того, отметила полиция, усиливают охрану политических деятелей и "других лиц" на основе анализа информации, имеющейся в распоряжении правоохранителей, которую они "постоянно получают в сотрудничестве с другими департаментами полиции и партнерскими службами, как отечественными, так и иностранными".

"Мы систематически разрабатываем и внедряем меры на основе анализа рисков для безопасности, которые мы постоянно пересматриваем в оперативном режиме", – говорится в пресс-релизе.

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Ведомство отметило, что к мероприятиям привлекаются как полицейские в форме, так и без нее.

Ранее сообщалось, что встреча президента Словакии Зузаны Чапутовой и ее преемника Петера Пеллегрини с лидерами парламентских политических партий, которую планировали на вторник, перенесли на неопределенное время.

Напомним: Чапутова и Пеллегрини сообщили о намерениях пригласить политиков на обсуждение в своем совместном обращении к гражданам на следующий день после покушения на Фицо. Тогда же они призвали всех смягчить риторику, чтобы успокоить ситуацию в обществе.

Несколько политических партий в Словакии согласились поддержать призыв избранного президента приостановить кампанию перед европейскими выборами для снижения поляризации в обществе.

Днем 20 мая медики заявили об улучшении состояния раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо.