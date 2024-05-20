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Наприкінці червня Україна отримає від Іспанії другу партію танків Leopard

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 20:04
Наприкінці червня Україна отримає від Іспанії другу партію танків Leopard
Ілюстративне фото: Getty Images

20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправлення другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Маргарити Роблес під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн")

Деталі: У своєму виступі на засіданні Роблес підтвердила зобов'язання Іспанії "продовжувати надавати підтримку, на яку заслуговує Україна і якої вона потребує, в найбільш терміновому порядку" з огляду на критичну ситуацію на фронті.

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Вона оголосила про відправлення Києву другої партії танків Leopard, яка відбудеться наприкінці червня, а також артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і нової партії зенітних ракет Patriot, а також систем протидії дронам, оптико-електронних систем спостереження тощо.

За словами голови іспанського Міноборони, новий пакет військової допомоги Україна отримає за рахунок внеску іспанської оборонної промисловості.

Роблес окремо зазначила, що Іспанія має намір у майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.

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Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Мадрид готує для Києва партію з 19 танків Leopard 2A4. Офіційно очільниця Міністерства оборони Іспанії не назвала ані кількості, ані типу танка, який отримає Україна.

Нагадаємо: На минулому "Рамштайні" Роблес анонсувала надання Україні додаткових снарядів калібру 155 і 120 мм, комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності та іншу зброю.

Теми: Іспаніязброя
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