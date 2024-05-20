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В конце июня Украина получит от Испании вторую партию танков Leopard

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 20:04
В конце июня Украина получит от Испании вторую партию танков Leopard
Иллюстративное фото: Getty Images

20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Маргариты Роблес во время 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн")

Детали: В своем выступлении на заседании Роблес подтвердила обязательство Испании "продолжать оказывать поддержку, которую заслуживает Украина и в которой она нуждается, в наиболее срочном порядке", учитывая критическую ситуацию на фронте.

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Она объявила об отправке Киеву второй партии танков Leopard, которая состоится в конце июня, а также артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и новой партии зенитных ракет Patriot, а также систем противодействия дронам, оптико-электронных систем наблюдения и тому подобное.

По словам главы испанского Минобороны, новый пакет военной помощи Украина получит за счет вклада испанской оборонной промышленности.

Роблес отдельно отметила, что Испания намерена в будущем подписать двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

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Еще в марте СМИ сообщали, что Мадрид готовит для Киева партию из 19 танков Leopard 2A4. Официально глава Министерства обороны Испании не назвала ни количества, ни типа танка, который получит Украина.

Напомним: На прошлом "Рамштайн" Роблес анонсировала предоставление Украине дополнительных снарядов калибра 155 и 120 мм, комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности и другое оружие.

Темы: Испанияоружие
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