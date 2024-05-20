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США засудили заклик прокурора МКС до арешту посадовців Ізраїлю

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 20:24
США засудили заклик прокурора МКС до арешту посадовців Ізраїлю
Державний секретар США Ентоні Блінкен. фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю премʼєра та міністра оборони Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена

Деталі: Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".

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"ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців", – підкреслив Блінкен.

Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.

На думку держсекретаря, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, "ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування".

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"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – підсумував Блінкен.

Доповнено: Президент США Джо Байден також висловив обуреннязаявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.

"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – підкреслив Байден.

Нагадаємо: 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Теми: СШАІзраїльХАМАС
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