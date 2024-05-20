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США осудили призыв прокурора МУС к аресту должностных лиц Израиля

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 20:24
США осудили призыв прокурора МУС к аресту должностных лиц Израиля
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана относительно ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля премьера и министра обороны Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блинкена

Детали: Госсекретарь отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным".

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"ХАМАС – это жестокая террористическая организация, которая совершила самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев", – подчеркнул Блинкен.

Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МУС не предоставил Израилю, который проводит расследование обвинений против своих военных, помочь с расследованием.

По мнению госсекретаря, тот факт, что Израиль был готов сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда, а работники его офиса как раз направлялись в Тель-Авив с целью переговоров этого вопроса, "ставит под сомнение легитимность и достоверность этого расследования".

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"По сути, это решение ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое бы позволило освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи – целей, которые Соединенные Штаты продолжают неустанно преследовать", – подытожил Блинкен.

Дополнено: Президент США Джо Байден также выразил возмущениезаявлением прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров.

"И позвольте мне быть откровенным: что бы этот прокурор ни имел в виду, нет никакой эквивалентности – никакой – между Израилем и ХАМАСом. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", – подчеркнул Байден.

Напомним: 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Темы: СШАИзраильХАМАС
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