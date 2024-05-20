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У США не планують відправляти свої військових інструкторів в Україну 

Андрій Синявський, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 20:43
У США не планують відправляти свої військових інструкторів в Україну 
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун. фото: Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заявив, що наразі Сполучені Штати не збираються відправляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна 

Деталі: За його словами, якщо до широкомасштабного вторгнення РФ військові інструктори зі США перебували в Україні, то "зараз це не так".

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"Після закінчення війни я підозрюю, що в нас буде можливість це зробити, але наразі в США немає планів повертати військових інструкторів до України", – зазначив він.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

ВІДЕО ДНЯ

Ще в березні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякав, що деяка кількість західних військових вже присутні на території України, і це фактично не є таємницею.

Американське видання Breaking Defense повідомляло, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

Пізніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку – ні в Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Теми: СШАвійна
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