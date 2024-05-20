В США не планируют отправлять свои военных инструкторов в Украину 

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") заявил, что пока Соединенные Штаты не собираются отправлять своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна

Детали: По его словам, если до широкомасштабного вторжения РФ военные инструкторы из США находились в Украине, то "сейчас это не так".

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"После окончания войны я подозреваю, что у нас будет возможность это сделать, но пока у США нет планов возвращать военных инструкторов в Украину", – отметил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Каллас еще раз выразила убеждение, что не видит риска прямого конфликта с Россией, если союзники будут помогать Киеву тренировать украинских солдат на территории Украины.

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Еще в марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекал, что некоторое количество западных военных уже присутствуют на территории Украины, и это фактически не является тайной.

Американское издание Breaking Defense сообщало, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки солдат в Украину.

Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея отправки солдат в Украину не нашла развития – ни в Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.