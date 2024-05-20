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Зеленський підтвердив переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 21:40
Зеленський підтвердив переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії
Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як пише агентство, Зеленський в інтерв’ю повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні і вглиб території Росії.

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"Поки що нічого позитивного немає", – цитує його Reuters.

У матеріалі не уточнюється, чи говорив Зеленський про конкретних партнерів, із ким Україна веде відповідні переговори.

Минулими вихідними видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

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Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд також вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно висловив очікування, що Київ застосовуватиме надане йому озброєння по цілях в Україні.

Теми: Зеленський
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