Зеленський підтвердив переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як пише агентство, Зеленський в інтерв’ю повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні і вглиб території Росії.

Реклама:

"Поки що нічого позитивного немає", – цитує його Reuters.

У матеріалі не уточнюється, чи говорив Зеленський про конкретних партнерів, із ким Україна веде відповідні переговори.

Минулими вихідними видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд також вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно висловив очікування, що Київ застосовуватиме надане йому озброєння по цілях в Україні.