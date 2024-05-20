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Зеленский подтвердил переговоры с партнерами по поводу ударов их оружием по России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 21:40
Зеленский подтвердил переговоры с партнерами по поводу ударов их оружием по России
Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как пишет агентство, Зеленский в интервью сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории России.

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"Пока что ничего положительного нет", – цитирует его Reuters.

В материале не уточняется, говорил ли Зеленский о конкретных партнерах, с кем Украина ведет соответствующие переговоры.

В минувшие выходные издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

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Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд также считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин недавно выразил ожидания, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.

Темы: Зеленский
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