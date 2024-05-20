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Зеленський: Україна зберігає контроль на Харківщині та донецьких напрямках

Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 22:00
Зеленський: Україна зберігає контроль на Харківщині та донецьких напрямках
Президент України Володимир Зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 травня розповів про ситуацію на донецьких напрямках та на Харківщині, заявивши, що  попри російські обстріли керованими авіабомбами, Україна всюди зберігає контроль. Також Зеленський наголосив на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони та нових бойових літаків.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки".

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Деталі: Також президент подякував всім партнерам, які розуміють потребу України в протиповітряній обороні та "її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні".

"Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші".

Теми: Зеленський
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