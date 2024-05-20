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Зеленский: Украина сохраняет контроль на Харьковщине и донецких направлениях

Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 22:00
Зеленский: Украина сохраняет контроль на Харьковщине и донецких направлениях
Президент Украины Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 мая рассказал о ситуации на донецких направлениях и на Харьковщине, заявив, что несмотря на российские обстрелы управляемыми авиабомбами, Украина везде сохраняет контроль. Также Зеленский отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил сегодня с Главкомом по ситуации, в частности, на донецких направлениях, на Харьковщине. Всюду сохраняем контроль. Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы - и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев на Харьковщине, и в других местах боев. Это снова и снова возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и громад. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты".

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Детали: Также президент поблагодарил всех партнеров, которые понимают потребность Украины в противовоздушной обороне и "ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне".

"Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие".

Темы: Зеленский
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