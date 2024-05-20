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Президент наполягає, що НАТО може збивати російські ракети над Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 22:19
Президент наполягає, що НАТО може збивати російські ракети над Україною
Володимир зеленський. Фото - Carl Court/PA Images via Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що можлива допомога Північноатлантичного Альянсу у збитті російських ракет над територією України допомогла б компенсувати дефіцит протиповітряної оборони Києва та не означала б втягнення НАТО у війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Зеленського агентству Reuters

Деталі: Зеленський зауважив, що Росія використовує 300 літаків на території України, і для протистояння російським силам у небі Київ потребує "щонайменше 120, 130" винищувачів F-16.

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"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх у повітря... збивайте цілі, захищайте цивільне населення", – додав він.

Голова держави висловив упевненість, що країни Альянсу можуть це зробити. "Чи є це атака країн НАТО, залучення (у війну з Росією. – Ред.)? Ні", – наголосив Зеленський.

Раніше президент висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.

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У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Водночас окремі західні політики вже виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО, приміром, збивали дрони над західною частиною України.

Теми: НАТОдопомога УкраїніППОЗеленський
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