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Президент настаивает, что НАТО может сбивать российские ракеты над Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 22:19
Президент настаивает, что НАТО может сбивать российские ракеты над Украиной
Владимир Зеленский. Фото - Carl Court/PA Images via Getty Images

Североатлантического Альянса в сбивании российских ракет над территорией Украины помогла бы компенсировать дефицит противовоздушной обороны Киева и не означала бы втягивание НАТО в войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского агентству Reuters

Детали: Зеленский отметил, что Россия использует 300 самолетов на территории Украины, и для противостояния российским силам в небе Киев нуждается в "не менее 120, 130" истребителей F-16.

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"Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их в воздух... сбивайте цели, защищайте гражданское население", – добавил он.

Глава государства выразил уверенность, что страны Альянса могут это сделать. "Является ли это атака стран НАТО, привлечение (в войну с Россией. – Ред.)? Нет", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.

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В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

В то же время отдельные западные политики уже выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО, например, сбивали дроны над западной частью Украины.

Темы: НАТОпомощь УкраинеПВОЗеленский
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