Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти YPR-765

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 23:08
Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти YPR-765
ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ НІДЕРЛАНДІВ

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосила про передання Києву партії бойових машин піхоти YPR-765.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на нідерландське Міноборони

Деталі: Згідно з пресрелізом, нідерландські БМП "найближчим часом" прибудуть в Україну, їхня точна кількість і тип не розголошується.

Реклама:

"Для України такі бронемашини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони", – підкреслила Оллонгрен.

Нідерландське Міноборони вказує, що Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів. Запит на бойові машини піхоти виходив з України.

 
ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ НІДЕРЛАНДІВ

YPR-765 – це нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні армії країни з 1977 року. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Нідерланди мали понад 2000 таких БМП, які згодом замінили на сучасніші, зокрема CV90.

Нагадаємо, також на 22-му засіданні у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.

Теми: Нідерландидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі

Міноборони: Через "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли 710 тисяч українців 

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

Усі новини...
Остін: Очікуємо, що Україна використовуватиме надану зброю на своїй території
Зеленський підтвердив переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії
У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи на складі паливних матеріалів
The Economist пише, що росіяни планували частково оточити Харків
Останні новини
18:41
Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%: У Нафтогазі назвали причини
18:37
ЗМІ: Росіяни зводять захисні ангари для літаків за 300 км від кордону з Україною
18:26
Рятувальники припинили пошуки в харківському "Епіцентрі": знайшли 19 загиблих
18:20
На Прикарпатті до довічного ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку
18:14
Шлюб онлайн: у "Дії" запустили бета-тест послуги
17:43
На саміті обговорять перспективи членства України в НАТО, але до запрошення не дійде – США
17:40
відеоУ Києві чоловік виявив під капотом машини гадюку: могла приїхати з ним зі Львова
17:36
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
17:08
відеоВ Україні запрацював третій табір для військовополонених росіян
16:59
Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: