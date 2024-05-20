Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти YPR-765

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосила про передання Києву партії бойових машин піхоти YPR-765.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на нідерландське Міноборони

Деталі: Згідно з пресрелізом, нідерландські БМП "найближчим часом" прибудуть в Україну, їхня точна кількість і тип не розголошується.

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"Для України такі бронемашини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони", – підкреслила Оллонгрен.

Нідерландське Міноборони вказує, що Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів. Запит на бойові машини піхоти виходив з України.

ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ НІДЕРЛАНДІВ

YPR-765 – це нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні армії країни з 1977 року. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.

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Нідерланди мали понад 2000 таких БМП, які згодом замінили на сучасніші, зокрема CV90.

Нагадаємо, також на 22-му засіданні у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.