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Нидерланды предоставят Украине боевые машины пехоты YPR-765

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 23:08
Нидерланды предоставят Украине боевые машины пехоты YPR-765
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявила о передаче Киеву партии боевых машин пехоты YPR-765.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское Минобороны 

Детали: Согласно пресс-релизу, нидерландские БМП "в ближайшее время" прибудут в Украину, их точное количество и тип не разглашается.

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"Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренные, могут быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", – подчеркнула Оллонгрен.

Нидерландское Минобороны указывает, что Украина уже получила 207 таких БМП различных типов от Нидерландов. Запрос на боевые машины пехоты исходил из Украины.

 
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ

YPR-765 – это нидерландская разработка, которая находилась на вооружении армии страны с 1977 года. Они оснащены станциями дистанционного управления вооружением, которые позволяют экипажу управлять вооружением изнутри. Это также позволяет машинам оказывать огневую поддержку на поле боя.

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Нидерланды имели более 2000 таких БМП, которые впоследствии заменили на более современные, в частности CV90.

Напомним, также на 22-м заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

Темы: Нидерландыпомощь Украине
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