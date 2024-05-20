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The Economist пише, що росіяни планували частково оточити Харків

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 23:33
The Economist пише, що росіяни планували частково оточити Харків
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО. ДЖЕРЕЛО: GETTY IMAGES

Видання The Economist з посиланням на "отримані військові плани" пише, росіяни планували частково оточити Харків і тиснути на схід від Печенізького водосховища.

Джерело: The Economist

Деталі: За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

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Росіяни начебто "визначили два напрямки" атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова.

Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також The Economist пише, що на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги.

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Дослівно: "Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було".

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський сказав журналістам, що росіянам "просто дозволили пройти".

Пряма мова: "Ми спостерігали, як вони прорізали прикордонний паркан на екранах близько 23:00 9 травня, і я сказав своїм людям подивитися, як вони будуть вибухати на мінах. Вибухів не було, вони просто продовжували йти".

Теми: Харківбойові діївійна
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