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The Economist пишет, что россияне планировали частично оцепить Харьков

Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 23:33
The Economist пишет, что россияне планировали частично оцепить Харьков
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. ИСТОЧНИК: GETTY IMAGES

Издание The Economist со ссылкой на полученные военные планы пишет, россияне планировали частично окружить Харьков и давить восточнее Печенежского водохранилища.

Источник: The Economist

Детали: По данным издания, операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

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Россияне вроде бы "определили два направления" атаки с обеих сторон водоема. В частности, наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости Харькова возле села Борщева.

Впрочем, их остановила 92-я бригада, которая отбросила их на 10 километров от начальной цели.

Также The Economist пишет, что на Волчанском направлении план оккупантов заключался в том, чтобы прорваться в город Печенеги.

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Дословно: "Россияне сначала быстро справились с этой операцией, пройдя через территорию, где должны были быть подготовлены минные поля и серьезные инженерные укрепления, но не их не было".

Командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский сказал журналистам, что россиянам "просто разрешили пройти".

Прямая речь: "Мы наблюдали, как они прорезали пограничный забор на экранах около 23:00 9 мая, и я сказал своим людям посмотреть, как они будут взрываться на минах. Взрывов не было, они просто продолжали идти".

Темы: Харьковбоевые действиявойна
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