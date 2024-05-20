Росіяни запустили ударні дрони з півдня
Понеділок, 20 травня 2024, 23:55
Російська армія пізно ввечері 20 травня запустила на територію України ударні БпЛА з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Курс – на Миколаївщину!"
Реклама:
Деталі: О 23:39 повітряники повідомили, що дрони продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.
Доповнено: 00.32 Повітряні сили ЗСУ оновили напрямки руху безпілотників:
- Одна група рухається з Кіровоградщини курсом на Черкащину.
- Інша група у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської.
О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":
ВІДЕО ДНЯ
- Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини
- БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.
- БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
- БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
О 2.11 повітряники повідомили про кілька груп "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
- Ще одна група БпЛА в районі Харкова.
- "Шахеди" на Кіровоградщині.