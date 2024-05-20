Росіяни запустили ударні дрони з півдня

Російська армія пізно ввечері 20 травня запустила на територію України ударні БпЛА з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Курс – на Миколаївщину!"

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Деталі: О 23:39 повітряники повідомили, що дрони продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.

Доповнено: 00.32 Повітряні сили ЗСУ оновили напрямки руху безпілотників:

Одна група рухається з Кіровоградщини курсом на Черкащину.

Інша група у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської.

О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

ВІДЕО ДНЯ

Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини

БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.

БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 2.11 повітряники повідомили про кілька груп "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.