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Росіяни запустили ударні дрони з півдня

Тетяна Олійник, Олена ІвашківПонеділок, 20 травня 2024, 23:55
Росіяни запустили ударні дрони з півдня
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія пізно ввечері 20 травня запустила на територію України ударні БпЛА з південного напрямку. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Курс – на Миколаївщину!"

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Деталі: О 23:39 повітряники повідомили, що дрони продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.

Доповнено: 00.32 Повітряні сили ЗСУ оновили напрямки руху безпілотників:

  • Одна група рухається з Кіровоградщини курсом на Черкащину.
  • Інша група у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської.

О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

ВІДЕО ДНЯ
  • Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини
  • БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.
  • БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
  • БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на  Одещину.

О 2.11 повітряники повідомили про кілька груп "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на  Одещину.

  • Ще одна група БпЛА в районі Харкова.
  • "Шахеди" на Кіровоградщині.

Теми: повітряна тривогаШахед
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