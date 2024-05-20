Россияне запустили ударные дроны с юга
Понедельник, 20 мая 2024, 23:55
Российская армия поздно вечером 20 мая запустила на территорию Украины ударные БПЛА с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Движение ударных БпЛА через Херсонщину! Курс – на Николаевщину!"
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Детали: В 23:39 воздушники сообщили, что дроны продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.
Дополнено: 00.32 Воздушные силы ВСУ обновили направления движения беспилотников:
- Одна группа движется из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- Другая группа в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской.
О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":
ВИДЕО ДНЯ
- Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини
- БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.
- БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
- БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
В 2.11 воздушники сообщили о нескольких группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесщину.
- Еще одна группа БПЛА в районе Харькова.
- "Шахеды" в Кировоградской области.