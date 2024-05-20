Россияне запустили ударные дроны с юга

Российская армия поздно вечером 20 мая запустила на территорию Украины ударные БПЛА с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Движение ударных БпЛА через Херсонщину! Курс – на Николаевщину!"

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Детали: В 23:39 воздушники сообщили, что дроны продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Дополнено: 00.32 Воздушные силы ВСУ обновили направления движения беспилотников:

Одна группа движется из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

Другая группа в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской.

О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

ВИДЕО ДНЯ

Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини

БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.

БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

В 2.11 воздушники сообщили о нескольких группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесщину.