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Россияне запустили ударные дроны с юга

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 20 мая 2024, 23:55
Россияне запустили ударные дроны с юга
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия поздно вечером 20 мая запустила на территорию Украины ударные БПЛА с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Движение ударных БпЛА через Херсонщину! Курс – на Николаевщину!"

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Детали: В 23:39 воздушники сообщили, что дроны продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Дополнено: 00.32 Воздушные силы ВСУ обновили направления движения беспилотников:

  • Одна группа движется из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
  • Другая группа в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской.

О 1.40 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

ВИДЕО ДНЯ
  • Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини
  • БпЛА на Дніпропетровщині північним курсом.
  • БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
  • БаЛА з акваторії Чорного моря курсом на  Одещину.

В 2.11 воздушники сообщили о нескольких группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесщину.

  • Еще одна группа БПЛА в районе Харькова.
  • "Шахеды" в Кировоградской области.

Темы: воздушная тревогаШахед
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