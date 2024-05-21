Кілька держав приєдналися до німецької ініціативи пошуку ППО для України
Вівторок, 21 травня 2024, 02:12
Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.
Джерело: німецьке Міноборони у X, "Європейська правда"
Деталі: Згідно з повідомленням, ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.
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Додатково Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами" (ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи ФРН), а Латвія – висловила бажання приєднатись до ініціативи.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від Міноборони щодо виділення додаткових 3,8 мільярда євро на допомогу Україні на додачу до вже оголошених 7,1 мільярда.
- Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.
- У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 мільйонів доларів.