Кілька держав приєдналися до німецької ініціативи пошуку ППО для України

Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

Джерело: німецьке Міноборони у X, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням, ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

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Додатково Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами" (ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи ФРН), а Латвія – висловила бажання приєднатись до ініціативи.

Передісторія: