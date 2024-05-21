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Несколько государств присоединились к немецкой инициативе поиска ПВО для Украины

Олег Павлюк, Алена ИвашкивВторник, 21 мая 2024, 02:12
Несколько государств присоединились к немецкой инициативе поиска ПВО для Украины
ПВО, фото: Getty Images

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

Источник: немецкое Минобороны в X, "Европейская правда"

Детали: Согласно сообщению, инициативу по поиску ПВО для Украины профинансируют Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия.

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Дополнительно Бельгия, Великобритания, Испания, Литва, Румыния, США и Франция пообещали помочь "оборудованием и ракетами" (вероятно, не обязательно в рамках инициативы ФРГ), а Латвия - выразила желание присоединиться к инициативе.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что Министерство финансов Германии неофициально одобрило запрос от Минобороны о выделении дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в дополнение к уже объявленным 7,1 миллиарда.
  • Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу, а в мае Канада пообещала дать более 55 миллионов долларов.

Темы: ПВОРамштайн
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