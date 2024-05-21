У Харкові окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку. Є постраждалі

У ніч на вівторок у Харкові було чутно кілька вибухів. Окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян. Четверо людей постраждало.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні".

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Деталі: Синєгубов також попередив, про атаку безпілотників.

Очевидці розповіли, що у Харкові виникла пожежа через атаку російських безпілотників.

Доповнено: За словами Терехова, внаслідок ворожої атаки "Шахедів" на Харків постраждали приватні будинки. Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.

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Терехов повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих - усім вже надано медичну допомогу.

На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери.

За його словами, є попередня інформація про удар "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку містян.

Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. В усіх - гостра реакція на стрес. Є пожежі у приватних будинках та гаражах.