В Харькове оккупанты ударили по одному из любимых мест отдыха. Есть пострадавшие

В ночь на вторник в Харькове было слышно несколько взрывов.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, "Суспільне"

Прямая речь Терехова: "Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны".

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Детали: Синегубов также предупредил, об атаке беспилотников.

Очевидцы рассказали, что в Харькове возник пожар из-за атаки российских беспилотников.

Дополнено: По словам Терехова, в результате вражеской атаки "Шахедов" на Харьков пострадали частные дома. Там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется.

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Терехов сообщил, что сейчас известно о трех пострадавших - всем уже оказана медицинская помощь.

На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.

По его словам, есть предварительная информация об ударе "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан.

Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до четырех. Всех – острая реакция на стресс. Есть пожары в частных домах и в гаражах.