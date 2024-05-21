Байден: Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Гази

Президент США Джо Байден рішуче виступив у понеділок на захист Ізраїлю, заявивши, що ізраїльські війська не здійснюють геноцид у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази, відкидаючи критику з боку пропалестинських протестувальників.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це.

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Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю) Сінвара і решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб Хамас був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося".

Деталі: На багатьох своїх заходах по всій країні Байден стикався з протестами з боку пропалестинських прихильників, які називали його "Джо геноцид" за непохитну підтримку Ізраїлю.

Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі у своєму виступі підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, в результаті якого загинуло 1200 осіб і були захоплені сотні заручників.

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Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут у спробах звільнити хворих, літніх і поранених заручників, яких досі утримують бойовики, але Байден пообіцяв не залишати спроб домогтися їхнього звільнення: "Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що".

Байден також закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази, про що він повторив у своїй вступній промові в коледжі Морхаус в неділю.

Байден відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду про те, що він запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і начальника його штабу оборони у зв'язку з військовими злочинами.

В останні місяці Байден зіткнувся зі зростаючим політичним тиском з боку власної партії через його ставлення до конфлікту в Секторі Гази, оскільки, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих палестинців перевищила 35 000 осіб, а ізраїльська облога створила жахливі гуманітарні умови на цій території.