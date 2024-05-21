Байден: Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа

Президент США Джо Байден решительно выступил в понедельник в защиту Израиля, заявив, что израильские войска не совершают геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газа, отвергая критику со стороны пропалестинских протестующих.

Источник: Reuters

Прямая речь: "То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это.

Реклама:

Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы Хамас был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло".

Детали: На многих своих мероприятиях по всей стране Байден сталкивался с протестами со стороны пропалестинских сторонников, которые называли его "Джо геноцид" за непоколебимую поддержку Израиля.

Байден на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме в своем выступлении подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек и были захвачены сотни заложников.

ВИДЕО ДНЯ

Он сказал, что поддержка США безопасности израильтян является "железной".

Переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик в попытках освободить больных, пожилых и раненых заложников, которых до сих пор удерживают боевики, но Байден пообещал не оставлять попыток добиться их освобождения: "Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что".

Байден также призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, о чем он повторил в своей вступительной речи в колледже Морхаус в воскресенье.

Байден отверг заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что он запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и начальника его штаба обороны в связи с военными преступлениями.

В последние месяцы Байден столкнулся с растущим политическим давлением со стороны собственной партии из-за его отношения к конфликту в Секторе Газа, поскольку, по данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев превысило 35 000 человек, а израильская осада создала ужасные гуманитарные условия на этой территории.