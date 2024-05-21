У 9 областях була тривога, у Харкові пролунав вибух − постраждала людина

Влада України оголошувала повітряну тривогу на півночі, сході та в центрі країни, мер Харкова повідомив, що у місті чули вибух, постраждала людина.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!".

Реклама:

Пряма мова Терехова: "Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху".

Деталі: За кілька хвилин мер додав, що окупанти атакували транспортну інфраструктуру міста.

"Щодо ранкового прильоту − ціллю був об’єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина", − повідомив Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

Коли лунає сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 7:24 тривоги почали скасовувати. Нині небезпека зберігається у Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.